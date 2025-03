Il ritorno della cantautrice ponentina Chiara Ragnini con il nuovo singolo 'L’Effetto che mi fai'

L’effetto che mi fai non me lo ricordavo più: è questa la frase che meglio descrive il ritorno sulle scene di Chiara Ragnini, che da troppo mancava al pubblico con nuova musica, anche se nell’ultimo anno e mezzo ha arricchito il suo vissuto artistico senza restare ferma un secondo.

Dai duetti sul palco con Vinicio Capossela alla collaborazione con la vena comica de I Pirati dei Caruggi e dei Milano 5.0, fino ai mini live in studio a Roma a Rai Radio2 e Rai Radio Tutta Italiana, dal punto di vista dei concerti, dunque, l’artista ligure non è senza dubbio rimasta con le mani in mano: gli ultimi mesi sono serviti, però, anche a finalizzare i primi quattro singoli del nuovo disco Cuoresanto, singoli che vedranno la luce in quattro momenti differenti in questo 2025, a coincidenza, più o meno, dell’arrivo di ogni nuova stagione.

Si parte oggi con il primo singolo 'L’effetto che mi fai', un downtempo caratterizzato dalla voce sensuale e al contempo malinconica di Chiara, che trova finalmente la sua dimensione ottimale a livello espressivo, sostenuta dal giro armonico dagli echi blues d’oltralpe, suonato con vigore dal nylon di velluto della chitarra, dal piano elettrico avvolgente e dal basso rotondo rispettivamente di Simone Mazzone, Andrea Leoncini e Dario La Forgia. Il brano racconta di come a volte, in maniera inaspettata, le farfalle nello stomaco tornino a svolazzare come se niente fosse, regalandoci quell’effetto straniante e straziante dal profumo meravigliosamente adolescenziale.

“Ho scritto questa canzone” racconta Chiara “nuovamente ispirata da racconti di vita delle mie amiche e dal loro vissuto più o meno recente ma ho voluto attingere anche dalle numerose fonti di stimolo a cui mi sottopongo regolarmente: libri e serie tv. E così” prosegue l’artista “non posso non citare Sea Paradise di Eleonora Lombardo, libro meravigliosamente coinvolgente di Philipdickiana memoria, dove la protagonista Elvira ritrova le sue farfalle, non solo nello stomaco, nell’incontro con il fascinoso Achille solcando le onde su una immaginifica nave da crociera; così come Berlino, lo spin-off della Casa di Carta, dove le armi di seduzione del protagonista, alla perenne ricerca dell’innamoramento, permeano ogni singola puntata.”