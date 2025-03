Sanremo: attesa per la manifestazione di interesse per il Festival, ma scatta anche il 'toto nomine' per il Casinò

Mentre cresce l’attesa per conoscere la manifestazione di interesse che il Comune di Sanremo pubblicherà nelle prossime ore in relazione all’organizzazione dei Festival di Sanremo dei prossimi anni (e ovviamente anche della sentenza del Consiglio di Stato fissata per il 22 maggio prossimo sul ricorso presentato dalla Rai), nella città dei fiori ne scatta subito un’altra, ovvero la nomina del presidente della Casinò Spa.

La carica, attualmente ricoperta da Giancarlo Ghinamo (nominato dall’ex Sindaco, Alberto Biancheri) è ovviamente di carattere politico, anche se l’attuale presidente è anche un commercialista stimato e conosciuto Le ultime manovre politiche, che hanno visto approdare diversi esponenti locali in Forza Italia e, tra questi anche tre consiglieri comunali, potrebbero spostare un po’ gli equilibri e, quando scadrà il mandato di Ghinamo, il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, potrebbe affidare a qualcun altro la carica di presidente.

Tra i nomi più gettonati ci sarebbe Giuseppe Di Meco, ex Assessore e Consigliere comunale, anche se nelle ultime settimane era pure rimbalzato quello di Adriano Battistotti (per lui sarebbe un ritorno). Al momento sulle possibili nomine le bocche sono super cucite, anche se il nome di Di Meco circola insistentemente nei corridoi di palazzo Bellevue. Oltre a lui si attende pure la nomina di un componente del Cda, al posto di Eugenio Nocita mentre Sonia Balestra dovrebbe rimanere.