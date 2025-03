Sanremo: una serata al CAI con 'il ritorno del lupo nelle Alpi e le sue conseguenze in ambito biologico, culturale ed economico'

Venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, presso la sede del CAI di Sanremo, è in programma una serata di grande interesse e attualità: il ritorno del lupo nelle Alpi e le sue conseguenze in ambito biologico, culturale ed economico.



“In collaborazione con l'associazione Natura Intemelia – si spiega nella nota -, sarà nostro ospite Luca Giunti, naturalista e guardiaparco presso le aree protette delle Alpi Cozie, uno dei più autorevoli esperti del tema in Italia e in Europa. Con la sua guida potremo capire le dinamiche che regolano il comportamento di questo affascinante predatore e le possibili forme di convivenza con le attività umane, sfatando i tanti falsi miti che spesso circolano nel dibattito pubblico e nei mezzi di comunicazione. Sarà possibile acquistare una copia del libro di Giunti Le conseguenze del ritorno, una monografia integralmente dedicata a questo tema”.