L’assessore regionale Marco Scajola in visita a Sanremo, Ventimiglia e Diano Marina

L’assessore regionale Marco Scajola parteciperà oggi, sabato 1° marzo, portando i saluti istituzionali della Regione Liguria, al convegno “Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età” organizzato dalle associazioni Cuore in Movimento, Spes APS, Effetto Farfalla e Fondazione Riviera dei Fiori. L’intervento dell'assessore è previsto alle ore 14.30, nella sala privata del Casinò di Sanremo.

A seguire, alle ore 16 presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia, l’assessore sarà presente all’arrivo del treno “AIDDA”. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria, è organizzata dall’associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda-Fare Impresa al Femminile, e consiste in un viaggio in treno, attraverso la Liguria, per fare ‘networking’ tra donne imprenditrici.

Alle ore 18, l’assessore regionale Scajola sarà a Diano Marina, per l’apertura della settimana del Carnevale Dianese organizzato dalla Famïa Dianese e dell’amministrazione comunale.