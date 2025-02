Entroterra: sopralluogo del vicepresidente Alessandro Piana ai cantieri di Dolceacqua e San Biagio della Cima finanziati dal Fondo Strategico Regionale

Il vice presidente della Regione Liguria con delega agli enti locali, Alessandro Piana, si è recato oggi nei comuni di Dolceacqua e San Biagio della Cima per verificare la conclusione dei lavori finanziati grazie al Fondo Strategico Regionale per l’Entroterra, annualità 2023.

Nel Comune di San Biagio della Cima sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza di tratti a rischio idrogeologico di via Annunziata, per un importo complessivo di 145.000 euro, di cui 130.500 euro finanziati dalla Regione Liguria.

A Dolceacqua, invece, il finanziamento ha permesso la riqualificazione dei marciapiedi all’ingresso del territorio comunale, garantendo un miglior collegamento con il centro storico. L’opera ha avuto un costo totale di 250.000 euro, di cui 230.000 euro a valere sul Fondo Strategico Regionale: "È stata un’occasione per fare il punto sulle opere concluse e per proseguire nell’impegno della Regione a favore della valorizzazione dell’entroterra ligure. Questi interventi – dichiara il vice presidente Alessandro Piana – rappresentano un tassello fondamentale per la tutela e lo sviluppo delle nostre aree interne. Il Fondo Strategico Regionale continua a essere uno strumento essenziale per migliorare la vivibilità nei nostri borghi, sostenendo concretamente le amministrazioni locali".

Durante il sopralluogo a Dolceacqua il vice presidente Piana è stato accompagnato dal Sindaco Fulvio Gazzola: "Siamo molto soddisfatti di questo intervento, che rappresenta un significativo miglioramento per l’ingresso del nostro borgo - ha detto Gazzola - La riqualificazione dei marciapiedi non solo garantisce maggiore sicurezza e accessibilità, ma è anche un biglietto da visita importante per i turisti che visitano Dolceacqua. Ringraziamo la Regione Liguria per l’attenzione e il sostegno concreto al nostro territorio".

A San Biagio della Cima era presente il Sindaco Simone Rotolo: "Desidero ringraziare il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, per la sua visita odierna a San Biagio della Cima, un segno concreto della vicinanza delle istituzioni, fondamentale per la crescita del nostro territorio - ha dichiarato Rotolo - Un sincero grazie alla Regione Liguria per il finanziamento che ha reso possibile la messa in sicurezza del tratto stradale che collega il nostro paese a Camporosso, un’opera di grande rilevanza per la comunità e la viabilità locale. Va riconosciuto il merito della precedente amministrazione, che ha richiesto e ottenuto il finanziamento, mentre la nostra amministrazione, insediatasi lo scorso giugno, ha seguito l’ultimazione dei lavori".