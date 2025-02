Ventimiglia: domani alla Aprosiana seconda edizione del 'Festival del libro giallo-noir' con scrittori liguri e lombardi

Si svolge domani, alla biblioteca comunale Aprosiana di Ventimiglia e con il patrocinio del comune, la seconda edizione del festival del giallo-noir con autori e autrici tra i più interessanti del panorama nazionale di genere. Dopo la presenza, nel 2024 del premio Scerbanenco, il genovese Bruno Morchio presente con Bruno Vallepiano quest'anno saranno di scena il famoso esperto di letteratura e fumettistica Luca Crovi con Rosa Teruzzi (capo redattrice della trasmissione Quarto Grado) e la ligure Valeria Corciolani.

Oltre a Gino Marchitelli con un potente noir ambientato tra Milano e Ventimiglia ('Milano incidente mortale' - Fratelli Frilli editori) ci saranno due giovani penne noir milanesi: Marco Aluzzi e Fabio Marani. L'iniziativa è prevista in biblioteca dalle 15.30 alle 18, con gli quali gli autori che si alterneranno in domande e risposte interessanti. La seconda edizione si pone l'obbiettivo di strutturare in modo continuativo sul territorio per rendere strutturale l'offerta di un genere letterario sempre più seguito negli ultimi anni.

Domenica, invece, alla casa del popolo di Imperia si terrà la presentazione di un thriller potente e mozzafiato, 'Lago nero' uscito a fine novembre e che trae spunto dalla clamorosa inchiesta di La7 'Cento minuti', andata in onda nell'aprile del 2024. E' stata scoperta e raccontata una situazione molto pericolosa per la democrazia nel nostro paese e cioè la presenza di personaggi che hanno fondato l'organizzazione 'Nuovo Ordine Nuovo' sotto vari camuffamenti commerciali scoperti dalla troupe televisiva. L'autore, Gino Marchitelli, prendendo spunto da questi fatti gravissimi costruisce un giallo mozzafiato che fa riflettere i lettori e le lettrici sui rischi che il nostro paese sta correndo con la ricomparsa di organizzazioni neofasciste e neonaziste di chiara matrice sovversiva. La trama, di fantasia, porta il lettore ad incuriosirsi e andare poi cercare notizie in rete e su La7 stessa. E' il 20° romanzo dell'autore milanese.