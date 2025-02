Sanremo, domani al via il torneo giovanile under18 Softball No Limits

Inizierà sabato 1 marzo alle 14 sul diamante di Pian di Poma la seconda edizione del torneo giovanile under18 Softball No Limits, primo torneo italiano ad aver adottato la formula Draft.

Questa formula prevede l'iscrizione singola delle atlete, che vengono Inserite in uno dei 4 team (yellow, red, blu e green) mediante un draft, durante il quale i 4 capitani (che in questa seconda edizione erano le prime 4 atlete classificate della scorsa edizione).

Il draft si è svolto online, in diretta you tube, il 16 febbraio scorso e quindi le squadre sono già formate e sabato alle 14 si partirà subito con le prime 4 partite. A fine giornata verrà eseguito, sempre visibile anche in streaming, il secondo draft dove i capitani saranno le 4 ragazze che avranno raggiunto il punteggio più alto (i punti vengono accumulati durante le partite in base alla performance alla battuta ed in pedana di lancio).

Domenica si torna in campo per giocare altre 6 partite e nuovamente, a metà e fine giornata, ci saranno altri due draft. Lunedì, giornata finale, si giocheranno le ultime due partite. Quest'anno il torneo diventa internazionale con la partecipazione di una decina di atlete provenienti dal Belgio, mentre le atlete italiane arriveranno da diverse regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Sperando che il caldo sole sanremese di questi giorni, accompagni i tre giorni di manifestazione, i presupposti per il buon esito del torneo ci sono tutti.

Alle 13,30 circa di lunedì 4 marzo è prevista la premiazione ed i saluti finali.