Paolo Nespoli agli studenti di Imperia : "Guardatevi dentro, seguite le vostre passioni" (Foto e Video)

Paolo Nespoli, l' astronauta italiano che ha trascorso 313 giorni nello spazio, ha incontrato stamattina gli studenti delle scuole superiori di Imperia e provincia, nell'ambito di 'Orientamenti', la rassegna organizzata dall’assessorato alla Programmazione del Fondo sociale europeo della Regione Liguria. L'incontro all'Auditorium della Camera di Commercio, ha suscitato grande entusiasmo tra i ragazzi, con una risposta straordinaria che ha visto tutti gli eventi sold-out.

, noto per le sue missioni nello spazio, tra cui quelle a bordo delloe sulla, ha condiviso la sua esperienza e le sue riflessioni con i giovani. La sua carriera nello spazio è stata segnata da sfide straordinarie e successi, ma oggi ha voluto concentrarsi su un messaggio importante per i giovani aspiranti professionisti: la passione.

Alla domanda cosa direbbe a un giovane che desidera intraprendere una carriera, Paolo Nespoli ha risposto senza esitazioni: "Direi che sta cercando di capire cosa fare da grande di guardarsi veramente dentro, capire quali siano le proprie passioni e cercare di fare qualcosa legato alle proprie passioni". L'astronauta ha sottolineato "l'importanza di non guardare solo agli aspetti finanziari quando si fa una scelta professionale, ma di concentrarsi su ciò che ci rende felici e motivati".

"Spesso e volentieri ci guardiamo attorno e i parametri che usiamo per cercare di capire cosa fare si riflettono con la nostra percezione del ritorno finanziario. Quando, invece, dovremmo renderci conto che dovremmo trovare un lavoro che ci appassiona, ci diverte. Di solito, quando uno fa qualcosa che gli è propria, riesce ad esprimersi. Invece, quando fa una cosa solo per questioni finanziarie, non necessariamente si trova in una posizione in cui può esprimersi e le cose non riescono", ha spiegato.

Secondo Nespoli, è fondamentale che i giovani si guardino dentro, esplorino i loro hobby e cerchino di trasformarli in una carriera. "Guardate i vostri hobby, cercate di farli diventare il lavoro e sicuramente vi divertirete tutta la giornata", ha concluso.

L'assessore Marco Scajola ha sottolineato il grande interesse che le scuole hanno mostrato per questo tipo di iniziative: "Vedere una sala piena in ogni ordine di posto, per due volte in una sola mattinata, con studenti attenti, curiosi e interessati alla grande esperienza di Paolo Nespoli è un risultato straordinario. La risposta delle scuole è stata straordinaria e tutti gli incontri sono andati sold-out, a conferma della necessità di fornire loro momenti di incontro con testimonial significativi".