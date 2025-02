Cuneo ospita la sesta edizione della Giornata della Libertà di Stampa il 5 maggio con il Fatto Quotidiano

La Giornata della Libertà di Stampa, organizzata dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, torna il 5 maggio con un’edizione speciale aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il tema della libertà di informazione. Questo appuntamento, ormai giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà nella città di Cuneo e vedrà la partnership de Il Fatto Quotidiano, che parteciperà con il direttore Peter Gomez e i giornalisti Martina Castigliani, caposervizio esperta di politica e diritti di genere, e Giuseppe Pipitone, capo servizio con focus su politica, giustizia e mafie.

La Giornata della Libertà di Stampa si articolerà in due momenti principali. La mattina sarà dedicata alle scuole: dalle ore 10:00 alle ore 12:30, presso il Cinema Monviso, si terrà un incontro con i giornalisti de Il Fatto Quotidiano per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della libertà di stampa. A seguire, si svolgerà la premiazione del concorso "La Musica e la Poesia per la Libertà di Stampa", rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Dal canto loro, i giornalisti del Fatto Quotidiano dichiarano: “Lo stato della libertà di stampa in Italia è in costante peggioramento da almeno vent'anni. Una situazione dovuta al fenomeno delle querele temerarie, ma non solo. A mettere in costante pericolo la libertà di stampa è anche un certo tipo di approccio di numerosi editori. Un problema che influenza direttamente lo stato di salute della nostra democrazia: ecco perché sono fondamentali le occasioni di confronto diretto con gli studenti e con i cittadini”.

La giornata proseguirà con un incontro serale gratuito e aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria. Il tema dell’evento sarà “Musica e poesia all’interno del concetto della libertà di stampa” e vedrà la partecipazione del direttore Peter Gomez insieme alla redazione de Il Fatto Quotidiano. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia approfondire il legame tra espressione artistica e diritto all’informazione.

Enrico Anghilante, presidente dell’Associazione Culturale Territori, sottolinea: “Questa edizione rappresenta un punto di svolta per la nostra manifestazione. La collaborazione con Il Fatto Quotidiano ci permette di offrire un evento di grande rilevanza nazionale, creando un ponte tra giornalismo, cultura e pubblico. Crediamo che il dibattito sulla libertà di stampa sia più che mai necessario e vogliamo che questa giornata sia un’occasione di riflessione profonda e partecipata.”

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale www.giornatalibertadistampa.it e prenotare sin da ora il proprio posto per l’incontro serale cliccando qui.