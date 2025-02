Ventimiglia, discarica a Roverino: terreno sequestrato

Rifiuti, mobili e scooter interrati e non smaltiti correttamente. E' stato così sottoposto a sequestro probatorio un terreno a Roverino, frazione di Ventimiglia, per essere stato trasformato in una discarica dove pare vi sia anche la presenza di materiale inquinante e amianto.

Il provvedimento è stato preso dopo i rilievi e gli scavi effettuati ieri dai carabinieri forestali, insieme ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr e all’Arpal, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica.

Del caso sono state informate le autorità competenti e ora sono in corso le indagini che vedono coinvolto un imprenditore molto conosciuto a Roverino, proprietario di diversi terreni e immobili siti in corso Limone Piemonte.