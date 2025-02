Operazione dei carabinieri contro l'abbandono di rifiuti, il plauso del sindaco di Castelvittorio

Sindaco di Castel Vittorio, Gian Stefano Oddera, rivolge un plauso ed un grande ringraziamento da parte di tutta la comunità per l’eccellente operazione dei Carabinieri della locale stazione al comando del Maresciallo Mario De Nunzio, che nell’ambito del servizio di controllo del territorio, hanno individuato dei soggetti che in prossimità del rettilineo della provinciale di ingresso al paese, in località Isole, scaricavano da un furgone una grande quantità di rifiuti in modo abusivo.

I militi identificati i responsabili, provvedevano a fare raccogliere tutto ciò che era stato, indebitamente scaricato ed a farlo smaltire correttamente presso discarica autorizzata, provvedevano altresì a procedere, secondo la normativa vigente, a sanzionare il comportamento scorretto.

Il Sindaco evidenzia che l’abbandono di rifiuti abusivo, oltre ad essere un danno all’ambiente, si ripercuote negativamente su tutti i cittadini, costretti a subire i costi di questi comportamenti incivili; pertanto nel ringraziare ancora i Carabinieri per il loro impegno a difesa degli interessi di tutta la comunità, informa che l’Amministrazione intende implementare a breve gli impianti di videosorveglianza presso le ecoisole per un maggior controllo ed un prezioso ausilio alle forze dell’ordine.