Taggia, la stazione diventa rifugio per senzatetto: bivacchi già in prima serata (Foto)

La stazione ferroviaria di Taggia, punto di snodo fondamentale per i pendolari e i viaggiatori della zona, sta diventando sempre più spesso un rifugio per clochard che, già dalle 21 di sera, trovano riparo al suo interno o sulle banchine dei binari. Un fenomeno che, se da un lato pone il tema della solidarietà e dell’assistenza ai senza fissa dimora, dall’altro solleva interrogativi sul decoro urbano e sulla sicurezza della struttura.

Stando ai racconti dei passeggeri abituali, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di una situazione che si ripete con una certa frequenza, trasformando la stazione in un luogo di bivacco notturno. Una presenza che, sebbene non sfoci in episodi di disturbo, crea inevitabilmente un impatto sull’immagine della città. Un orario così anticipato, infatti, rende il fenomeno ancora più evidente: non si parla di senzatetto che cercano riparo a tarda notte, ma di persone che già in prima serata si stabiliscono nella stazione (quando i treni sono ancora in funzione e l’area è frequentata da viaggiatori e cittadini), spesso con materassi improvvisati, coperte e sacchi a pelo, che trasformano la sala d’attesa e i marciapiedi della stazione in dormitori improvvisati.

Una situazione che desta preoccupazione sia per il decoro del luogo che per la sicurezza dei viaggiatori, specialmente nelle ore serali. Il tema, inoltre, si inserisce in una questione più ampia che riguarda la gestione dell’emergenza abitativa e il sostegno alle persone in difficoltà, aspetto su cui i servizi sociali e le associazioni di volontariato, già molto attive sul territorio provinciale (e con buoni risultati), potrebbero avere un ruolo cruciale.