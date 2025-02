Sanremo: da lunedì in diverse zone della città si passa dal 'porta a porta' alle ecoisole, ecco come gettare l'immondizia

Da lunedì prossimo, in diverse zone di Sanremo, scatta il sistema di raccolta tramite le nuove ecoisole installate nei punti più densamente urbanizzati del territorio, quale stralcio del progetto più generale, è attivo e coesiste ancora per questa settimana con il sistema di raccolta ‘porta a porta spinto’.

Il comune matuziano ha emesso l’apposita ordinanza e, dopo un breve periodo di sperimentazione, saranno rimossi i contenitori condominiali relativi al precedente sistema di raccolta ‘porta a porta spinto’.

Il conferimento alle Ecoisole deve essere effettuato con rifiuti ben separati e ridotti di volume come segue:

• la carta è conferita senza sacco o con sacco di carta;

• l’organico (l’umido) è conferito con un sacchetto biodegradabile o compostabile, anche non fornito dal Gestore ma realizzato in conformità alla norma

• la plastica e l’alluminio sono conferiti con qualunque tipo di sacchetto in plastica

• l’indifferenziata è conferita con qualunque tipo di sacchetto in plastica

• la raccolta del vetro è stradale ad eccezione delle Ecoisole all’interno della zona 2 (via Nino Bixio e corso Nazario Sauro, dove sono attrezzate per la raccolta di tutte le frazioni di rifiuto).

“L'utilizzo delle nuove ecoisole informatizzate – evidenzia Gianni Punzo responsabile dei servizi - non obbliga l'utente al rispetto di esposizione dei rifiuti assoggettato da calendario ma consente l'accesso libero di matrici e in orari più rispondenti alle necessità dei produttori: si tratta di un sistema ‘semplificato’, privo di calendari di raccolta da rispettare, pertanto molto più accessibile agli utenti delle zone interessate”.

Da lunedì prossimo, nelle zone raggiunte dalle comunicazioni (per il ritiro della tessera al Palafiori), sarà in corso esclusivamente il nuovo sistema. Amaie Energia invita gli utenti che non avessero ancora provveduto al ritiro della tessera a recarsi, anche per delega, al Palafiori di corso Garibaldi aperto tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Negli stessi orari è a disposizione il call center (al numero verde 800 310 042) al quale eco-informatori sono a disposizione per qualsiasi dubbio o approfondimento.

(Sotto, scaricabile, il dettaglio con le utenze che dovranno utilizzare le Ecoisole)