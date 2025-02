Sanremo, convegno sulla prevenzione: Bassetti interverrà da remoto per motivi di sicurezza

Al convegno “Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età" in programma sabato 1° marzo a Sanremo (Casinò, Sala Privata) il Prof. Matteo Bassetti si collegherà da remoto e non potrà essere presente personalmente "per motivi di sicurezza", come da lui stesso dichiarato questa mattina nel corso di un'udienza in Tribunale a Imperia.

Confermati tutti gli altri interventi in programma, nonché l'evento-spettacolo delle ore 21:00 dal titolo “Un viaggio dalla Sofferenza alla Felicità”, con la partecipazione della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori Note Libere e del gruppo di Peer Education dell’Asl1 imperiese, attivato dalla Dr.ssa Roberta Parodi, psicologa, in collaborazione con la Dr.ssa Stefania Demontis, specialista in Scienze dell’Alimentazione e Prevenzione dei comportamenti del disturbo alimentare.

Confermata anche la passeggiata Camminando con Cuore alla scoperta di Sanremo, da mare a collina e ritorno, aperta a tutti. Il ritrovo è fissato per domenica alle ore 9:00, alla Vecchia Stazione Ferroviaria, lato mare.