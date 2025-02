Bordighera, ripristino dell'asfalto: conclusi i lavori in via dei Colli (Foto)

Si sono conclusi i lavori in via dei Colli a Bordighera per il ripristino dell'asfalto in seguito alla posa della fibra.

"Sono terminati i lavori in via dei Colli per ripristinare l’asfalto nel tratto dove tempo fa è stata posata la fibra" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Il cantiere è stato effettuato a cura e spese della ditta privata che aveva realizzato il cablaggio, su richiesta dell’Amministrazione e con la supervisione dell’ufficio tecnico del Comune".

Continuano, però, gli interventi in città. "L’ufficio Giardini e la squadra operai sono impegnati sul territorio con diversi interventi anche per le piccole manutenzioni" - sottolinea il primo cittadino.