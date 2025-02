Sanremo: possibile revisione del Puc da parte degli uffici

Il comune di Sanremo potrebbe nei prossimi mesi iniziare un processo per una modifica globale del Puc, il piano urbanistico comunale che regola gli interventi di trasformazione urbana nei territori di competenza.

L'operazione, che dovrà essere eseguita in accordo con Regione Liguria, mira a intervenire nei confronti dello sviluppo edilizio sanremese, che da quando è entrato in vigore nel 2019, non ha prodotto i risultati sperati per quanto riguarda lo sviluppo edilizio, come ribadito negli scorsi mesi anche da Palazzo Bellevue.

"Ancora presto per parlare di questo cambiamento - ha detto l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Massimo Donzella - ma è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Prima però dovremo effettuare delle riunioni per identificare i punti su cui muoverci. Dovremo anche prendere appuntamento in Regione, per capire se le nostre proposte sono condivise. Per entrare nel dettaglio è ancora presto, siamo ancora in fase embrionale - conclude - ma è qualcosa su cui lavoreremo".