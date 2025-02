Santo Stefano al Mare, assessore Piccirilli: ”Terminati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’arco in pietra di via Cave”

Si sono conclusi i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’antico doppio arco in pietra e muratura che caratterizza la parte bassa di Via Cave a Santo Stefano al Mare.

Il manufatto, che rappresenta la porzione ancora esistente di un antico canale irriguo, ha ricevuto un intervento manutentivo e conservativo volto a preservarne il valore testimoniale ma allo stesso tempo a garantire il transito dei cittadini e dei veicoli in condizioni di sicurezza.

I lavori hanno riguardato l’inserimento di barre in acciaio 'a scomparsa' al fine di legare le porzioni murarie del manufatto, la ricucitura e l’integrazione dei corsi in pietra pregiudicati e il ripristino delle porzioni intonacate dell’opera, attuato mediante l’utilizzo di malte specificamente concepite per tale uso, sia dal punto di vista delle caratteristiche prestazionali che per l’effetto visivo.

L’intervento è stato gestito direttamente dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un costo complessivo di 10.000 euro. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. Snc. Commenta l’assessore Donato Piccirilli: "Prosegue l’attività di manutenzione della nostra amministrazione. Questo intervento non è solo di messa in sicurezza, ma anche un’azione mirata a preservare un monumento storico del nostro paese. Ringrazio gli uffici comunali che si sono attivati con impegno e professionalità per poter procedere anche con questi lavori".