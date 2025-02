Sanremo, domani la Sinfonica in concerto con "Beethoven tra originalità e slancio vitale"

Giovedì 27 febbraio alle 18:00, al Teatro dell’Opera del Casinò, il secondo appuntamento della nuova stagione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il concerto "Beethoven tra originalità e slancio vitale", diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo, proporrà tre capolavori del celebre compositore: l’Ouverture "Coriolano" in do minore op.62, il Concerto per pianoforte n.3 in do minore op.37 e la Sinfonia n.7 in la maggiore op.92.

Brani scelti, oltre che per il loro straordinario valore artistico, per il legame al tema portante della stagione sinfonica, "Musica e Società". In particolare, l’Ouverture "Coriolano" riflette la visione etica di Beethoven esaltando la grandezza dell’uomo nella sua lotta contro le avversità e la precarietà della vita. Il soggetto è quello della celebre tragedia di Shakespeare. Beethoven sembra identificarsi in Coriolano, un uomo in rivolta contro la società del suo tempo, incapace di accettare compromessi, deciso a rinunciare alla vita, pur di mantenersi integro moralmente.

“Il concerto si aprirà con una sorpresa per la città” – racconta il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione - “abbiamo invitato il giovanissimo Filippo Odobashi, talento sanremese che ha recentemente vinto il 37° "Concorso Pianistico Città di Albenga", ad aprire la serata. Eseguirà per noi la "Parafrasi da concerto su Rigoletto" del compositore e virtuoso pianista Franz Liszt. Il Concerto per pianoforte e orchestra n.3 di Beethoven è invece affidato al talentuoso pianista russo Dmitry Mayboroda, finalista del concorso “Scriabin International Piano Competition 2024” e già vincitore di numerosi concorsi internazionali”.

Per chi desidera approfondire il programma e la storia delle composizioni, dalle 17:30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro a cura del professor Antonio Secondo, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto più consapevole e completa.

I biglietti sono disponibili online su www.sinfonicasanremo.it, presso la cassa del teatro (aperta un’ora prima dell’inizio) e alla biglietteria dell’Infopoint (davanti al Cinema Centrale di Sanremo, aperta ogni martedì dalle 10:00 alle 12:30).

● Biglietto unico: 15 euro

● Giovani sotto i 25 anni: ingresso gratuito

● Over 65: 10 euro