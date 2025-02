Contrasto alla criminalità minorile: operazione della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, interessata anche la provincia di Imperia

La Polizia della nostra provincia ha partecipato alla vasta operazione 'Alto impatto', finalizzata al contrasto della criminalità giovanile coordinata dal Servizio Centrale Operativo che ha interessato 45 province italiane ed ha messo in campo oltre 1.000 poliziotti.

L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Imperia, ha visto la partecipazione, oltre che dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, dell’Ufficio Immigrazione, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, di equipaggi del settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, del reparto Prevenzione Crimine Liguria e delle specialità della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale.

L’attività (sviluppata su tutto il territorio provinciale delle città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia) si è focalizzata su controlli ed interventi nei luoghi e nei punti di ritrovo frequentati dai più giovani, con particolare riguardo alle zone del centro cittadino che presentano maggiori criticità, alle stazioni ferroviarie, ai giardini, alle pertinenze dei pressi scolastici, ai distributori h24, ai parchi, ai locali pubblici ed ai luoghi della cosiddetta ‘movida’.

È stato ulteriormente rafforzato il dispositivo messo in capo dal Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia che ha intensificato i servizi di controllo lungo tutta la fascia confinaria. Nell’ambito dell’operazione sono state identificate 1.219 persone e controllati 335 veicoli, nel corso dei numerosissimi posti di controllo stradali istituiti.

Sono state arrestate tre persone, denunciate a piede libero altre nove, elevate 52 contravvenzioni al codice della strada, è stata sequestrata dorga di diverso tipo, tre coltelli ed una bomboletta spray capsicum. Sono stati, inoltre, disposti 5 ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale ed eseguite 10 espulsioni, di cui due accompagnamenti al Cpr.

Sono stati effettuati serrati controlli anche nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari e ad altre misure cautelari o giudiziarie, con prescrizione di permanenza in casa nelle ore notturne. La sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di Imperia, per prevenire episodi di violenza, illegalità, bullismo e razzismo ha anche monitorato ed analizzato decine di profili delle principali piattaforme social riconducibili alle fasce d’età giovanili.