Ventimiglia, al via il piano asfalti in città: si inizia in via Isnardi

Partirà mercoledì il piano asfalti elaborato dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia, pari ad oltre 400mila euro finanziati con il bilancio del 2024.

In particolare, terminati i lavori di posa della fibra da parte di società private, che hanno purtroppo ritardato notevolmente i lavori già programmati, sarà ripristinato il manto stradale in Via Isnardi, che dalla rotatoria di Cristo Re conduce alla Val Nervia.

Per tale motivo, da mercoledì a venerdì mattina, dalle 09.00 alle 17.00, il transito veicolare verso Camporosso capo sarà a senso unico a salire. Le autovetture provenienti dalla Val Nervia dirette a Ventimiglia dovranno percorrere obbligatoriamente il Ponte dell’Amicizia di Camporosso.

A seguire, sempre al termine dei lavori di posa della fibra e ripristino e assestamento degli scavi, si procederà con la riasfaltatura di Via San Secondo e di Corso Limone Piemonte.