'40 giorni per la vita': anche la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo scende in piazza per chiedere lo stop all'aborto

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, anche quest’anno aderisce a '40 Giorni per la Vita', un’iniziativa di preghiera che unisce circa 1.000 città sparse in 65 nazioni del mondo per implorare a Dio la fine dell’aborto con la forza pacifica e mite della preghiera. L’evento durerà per tutta la Quaresima, dal 5 marzo al 13 aprile, e il format è molto semplice: ogni sera dalle 17 alle 17.30 si pregherà il Rosario per la vita in piazza Siro Carli a Sanremo, per chiedere la fine dell’aborto e dare voce in maniera pacifica a chi non ha voce per difendersi, ovvero i bambini nel grembo materno, che proprio per questo Sana Madre Teresa di Calcutta definiva 'i più poveri dei poveri'.

L’invito a partecipare è rivolto tutti: sacerdoti e religiosi/e, parrocchie, movimenti, associazioni, gruppi parrocchiali o singoli fedeli che desiderano donare un’ora del proprio tempo per unire la propria preghiera a quella di centinaia di migliaia di altri fratelli sparsi nel mondo per implorare presso Dio la fine della tragedia dell’aborto e il dono della conversione e della misericordia per chi lo pratica. Non è necessario essere presenti tutta la Quaresima per aderire: basta scegliere uno o più giorni, se possibile segnalandolo all’indirizzo email che trovate qua sotto. Occasioni preziose per pregare per la vita saranno anche le stazioni quaresimali, in occasione delle quali il nostro Vescovo visiterà le parrocchie per la celebrazione della Santa Messa durante tutto il periodo di Quaresima e che quest’anno hanno come tema proprio la difesa della vita più fragile. Per info e per aderire a “40 Giorni per la Vita”: sanremoprolife@outlook.it.