A Sanremo torna la Carnival Raceva: sono 150 gli equipaggi pronti a sfidarsi

Ritorna come ogni anno da oltre un decennio la “The Carnival Race” riservata alla Classe 420&470 organizzata dallo Yacht Club Sanremo e ospitata nel porto di Marina degli Aregai gestito da D-Marine Società leader nel settore dei marina da diporto.

Quest’anno gli equipaggi in gara che si sfideranno per 4 giorni nelle acque antistanti il porto di Marina degli Aregai sono 150, le Nazioni partecipanti sono 16 provenienti da tutta Europa e non solo (Austria, Argentina, Croazia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Slovenia, Svizzera, Ucraina) e le persone presenti saranno circa 500 tra atleti ed allenatori.

Una delle più affollate regate al mondo per la classe 420 che vede arrivare da tutta Europa i migliori equipaggi, trasformerà il porto di Marina degli Aregai in una grande festa, grazie anche alla preziosa collaborazione del Gruppo Cozzi Parodi e D-Marine senza il quale non si potrebbe realizzare una regata di grandi portate come questa.

I team portabandiera dello Yacht Club Sanremo quest’anno sono 11 e cercheranno di ben figurare ed evidenziarsi nella disputa di queste dure prove in mare puntando al vertice della classifica.

Gli iscritti verranno divisi in due gruppi per la classe 420 e un gruppo per la classe 470.

Quattro giorni di sport e duello previste 11 prove in mare per questi 300 meravigliosi giovani atleti, che in nome dello sport affronteranno le acque della nostra Riviera unica in Europa per le condizioni metereologiche che generalmente permetto di svolgere bellissime manifestazioni nell’arco di tutto l’anno.