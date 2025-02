Turismo: Liguria protagonista in Baviera, outdoor e cultura al centro dell’offerta alla F.Re.E 2025 di Monaco

I viaggiatori tedeschi continuano a scegliere la Liguria come meta ideale per le proprie vacanze: con circa 1,5 milioni di presenze nel 2024, la Germania si conferma il primo Paese per pernottamenti nella nostra regione.

Per rafforzare ulteriormente questa connessione, la Liguria torna tra le protagoniste alla F.re.e 2025, la più grande fiera del turismo e del tempo libero della Baviera in corso a Monaco fino 23 febbraio. A dare ulteriore prestigio alla presenza ligure in fiera è stata la visita del Console italiano a Monaco, Sergio Maffettone, e della Presidente di ENIT, Alessandra Priante.

“Il nuovo record di presenze turistiche raggiunto nel 2024 – dichiara l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – è frutto anche dell'attività di promozione presso le principali fiere turistiche del settore fatta lo scorso anno. Anche in questo 2025 abbiamo proseguito in questa direzione con nostri stand presso eventi fieristici importantissimi in Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, alla Bit di Milano e naturalmente in questi giorni alla Free di Monaco di Baviera. Quello tedesco, infatti, è il nostro principale mercato estero di riferimento. Nel 2024 abbiamo confermato il milione e mezzo di presenze di turisti tedeschi su oltre 7,4 milioni di stranieri che hanno scelto la Liguria come meta delle loro vacanze. La nostra regione si adatta benissimo alle esigenze del turista tedesco che, oltre al mare e alle spiagge, cerca una villeggiatura in cui siano svariate le attività outdoor anche in periodi non estivi: la stagionalizzazione aperta sarà il cavallo di battaglia della Liguria per i prossimi anni”.

All’interno dell’area ENIT, la Liguria si presenta con uno stand di 45 mq e una proposta turistica mirata: un territorio da vivere all’aria aperta, tra sport, mare e natura, in perfetta continuità con il titolo di Regione Europea dello Sport 2025. L’obiettivo è consolidare la propria posizione tra le mete preferite del pubblico tedesco, puntando su un’offerta che va oltre il classico turismo balneare e abbraccia esperienze attive tutto l’anno. Parapendio sulla costa, immersioni tra i coralli, trekking e MTB con vista mozzafiato: il mare e le montagne della Liguria diventano una vera e pro-pria “palestra a cielo aperto”, alla portata di tutti.

Ma non solo outdoor: la Liguria si prepara a un 2025 ricco di eventi che spaziano dalla cultura alla nautica, dal florovivaismo all’audiovisivo. Tra le anticipazioni, presentate a tour operator e stampa specializzata in un incontro dedicato, spiccano i Rolli Days, che valorizzano il patrimonio UNESCO di Genova, l’esclusiva rassegna dei Portofino Days – International fiction festival e il Salone Nautico, punto di riferimento internazionale per il settore. A completare il calendario, il ritorno di Euroflora e le grandi celebrazioni natalizie e di Capodanno, con un palinsesto pensato per attrarre visitatori in ogni stagione.

Il mercato tedesco è una priorità per la regione: secondo i dati di ENIT Germania, nei primi nove mesi del 2024 sono stati 10,6 milioni i viaggiatori tedeschi che hanno scelto l’Italia, con 55 milioni di notti e una spesa complessiva di 7,4 miliardi di euro. La Liguria è tra le prime dieci regioni più gettonate, con un pubblico che non si limita all’estate ma contribuisce alla destagionalizzazione dei flussi turistici, grazie alla ricerca di esperienze autentiche, natura e buon cibo anche nella bassa stagione.

Con un mercato in crescita e una strategia sempre più orientata al riequilibrio dei flussi turistici, l’offerta ligure è pronta a intercettare il trend della coolcation, la vacanza “al fresco” che sta conquistando il mercato tedesco. L’entroterra, a pochi chilometri dalla costa, offre un rifugio perfetto per chi cerca relax e autenticità, mentre le località di mare ampliano la propria offerta puntando sull’esperienza dei borghi storici, custodi di cultura e tradizioni. Un’alternanza tra mare e colline che intercetta le nuove esigenze dei viaggiatori tedeschi, sempre più attenti alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze locali, nell’ottica di un turismo lento, autentico e sostenibile.

All'interno dello stand regionale sono presenti dieci operatori rappresentativi di tutto il territorio. Tra enti territoriali e strutture ricettive anche molte della nostra provincia: i Comuni di Sanremo, Bordighera e Diano Marina e il Villaggio dei Fiori di Sanremo.