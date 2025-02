Sanremo: modifica al regolamento per le affissioni, l'Assessore Sbezzo Malfei "Lavoriamo a renderlo più semplice"

Verrà modificato il regolamento che si occupa di stabilire i principi per l’occupazione del suolo pubblico, affissioni e messaggi pubblicitari. Lo ha confermato l’Assessore al Bilancio, Giuseppe Sbezzo Malfei, nel corso della Prima commissione consiliare che si è svolta questa mattina al Comune e che ha votato all’unanimità una variazione ed un debito fuori bilancio che saranno votate nel prossimo Consiglio comunale.

Stiamo parlando del nuovo regolamento del canone unico dopo che, lo scorso anno Abaco ha fatto una serie di verifiche in campo provinciale (e anche a Sanremo) per capire se le pubblicità fossero in regola con autorizzazioni e pagamenti. Dai controlli è emerso che moltissime attività commerciali non erano regola, anche con i pagamenti e sono così arrivati alle attività gli avvisi di accertamento e di sanzioni.

In pratica il comune avrebbe applicato una sanzione del 150% alla quale va aggiunta quella nazionale del 100% con multe considerevoli, aumentate anche dagli interessi. Dal comune hanno così iniziato un lavoro importante per modificare il regolamento, pur non cancellando quanto avvenuto nel passato. Chi non ha pagato potrà ravvedersi, senza però l’aggiunta di un ulteriore 50%.

“Dopo aver reso definitiva la prima stesura – ha detto l’Assessore Sbezzo Malfei - si andrà a rivedere il nuovo regolamento per fare un testo unico, che sia comprensibile agli utenti e renderlo più snello. Invitiamo chi non lo è a mettersi in regola, ma diminuendo le sanzioni dovute. Abbiamo lavorato con le associazioni di categoria in questi mesi”.