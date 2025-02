Bilancio, Dup, armamento della polizia locale e trasporto pubblico tra i punti del prossimo consiglio comunale di Ventimiglia

Saranno dieci i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale a Ventimiglia. La seduta pubblica straordinaria è stata convocata per lunedì prossimo, il 24 febbraio, alle 19, presso la sala consiliare.

Oltre alla lettura e all'approvazione dei verbali del 27 dicembre 2024 e del 23 gennaio 2025 e alle comunicazioni del sindaco verranno discusse question time, mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Si parlerà anche della ratifica della variazione di bilancio n. 1/2025 adottata in via d'urgenza dalla Giunta comunale ex articolo 42 e articolo 175 C. 4 decreto legislativo 267/2000 con deliberazione n. 25 del 14 febbraio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile; del documento unico di programmazione (Dup) nel periodo 2025-2027 per l'approvazione dell'aggiornamento; dell'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche e dell'approvazione degli schemi di convenzione e statuto dell'adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale 'Gect Alpi del Mare'

Verranno discussi anche il nuovo regolamento concernente l'armamento degli appartenenti al corpo di polizia locale con inserimento della pistola a impulsi elettrici taser come dotazione di reparto per l'approvazione; il trasporto pubblico locale, in particolare lo schema 'Accordo di programma fra la Regione Liguria, la Provincia di Imperia e i comuni dell'Ato di Imperia per la determinazione dei livelli di quantità e standard qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2025-2034 per l'approvazione e di Riviera Trasporti per l'approvazione del nuovo statuto sociale per l'adeguamento al modello in house.