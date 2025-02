Sanremo, doppio incontro alla Federazione Operaia per ricordare l'occupazione italiana per i popoli slavi

in questi giorni, in cui sentiamo ovunque gli accorati appelli al ricordo (quasi unilaterale) per i profughi italiani e per le vittime delle foibe, l'A.N.P.I. non resta in silenzio ma quest'anno ha programmato, con Rifondazione Comunista ed alcune associazioni del nostro territorio, di dedicare tre giorni per la mostra "Testa per dente" che verrà esposta da venerdì pomeriggio 21 a domenica 23 febbraio alla Federazione Operaia, in via Corradi 47 a Sanremo, per ricordare cosa è stata l'occupazione italiana per i popoli slavi.

"Siamo molto lieti di comunicare, dicono gli organizzatori, inoltre che il giorno 21, dalle 16.30, potremo ascoltare la storica Alessandra Kersevan che contribuirà a riportare nei confini della ricerca storica questo complesso e controverso periodo".