Incontro tra la Confartigianato della provincia di Imperia e l’ambasciatrice italiana a Monaco

Si è svolto questa mattina un importante e proficuo incontro tra la Confartigianato della provincia di Imperia e l’ambasciatrice italiana a Montecarlo Manuela Ruosi. L’associazione di artigiani era rappresentata dalla presidente provinciale Donatella Vivaldi, dal segretario Barbara Biale e dal dirigente Diego Parodi presidente della categoria Servizi.

L’occasione, dopo le presentazioni di rito ed uno scambio di omaggi, è stata quella di discutere di progetti per future collaborazioni con l’obiettivo di offrire nel Principato nuove occasioni di lavoro per gli artigiani italiani.

“Ringraziamo l’ambasciatrice per averci ricevuto e per la disponibilità dimostrata – ha commentato Donatella Vivaldi - La nostra provincia è il partner naturale del Principato e sono sempre più numerose le aziende italiane che trovano occasioni di lavoro a Monaco. La Confartigianato vuole quindi assisterli e aiutarli a continuare le loro attività e a risolvere problemi come la viabilità e i continui aumenti dei costi”.