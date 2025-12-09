Bordighera, sospesi i servizi della Biblioteca Civica Internazionale il 10 dicembre

Per consentire la partecipazione del personale ad un corso di aggiornamento, mercoledì 10 dicembre 2025 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera saranno sospesi il servizio di prestito e restituzione di libri e il servizio di fotocopie. Saranno esclusivamente aperte le sale, a cui non si potrà accedere se non per motivi di studio.
martedì 09 dicembre
