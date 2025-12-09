 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 12:39

Bordighera, sospesi i servizi della Biblioteca Civica Internazionale il 10 dicembre

Prestito, restituzione e fotocopie non disponibili per corso di aggiornamento; sale aperte solo per studio

Bordighera, sospesi i servizi della Biblioteca Civica Internazionale il 10 dicembre

Per consentire la partecipazione del personale ad un corso di aggiornamento, mercoledì 10 dicembre 2025 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera saranno sospesi il servizio di prestito e restituzione di libri e il servizio di fotocopie. Saranno esclusivamente aperte le sale, a cui non si potrà accedere se non per motivi di studio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium