Arti-turismo, un successo la prima edizione di Arte e Gusto a Camporosso (Foto)

Camporosso ospita due giornate interamente dedicate allo sviluppo del territorio e alla promozione delle eccellenze del ponente ligure. Si è conclusa ieri la prima edizione di Arte e Gusto, un evento organizzato dal Comune in collaborazione con CNA di Imperia.

"Esposizioni e degustazioni sono risultate di grande livello e molto ricercate, facendo anche da giusta cornice ai laboratori, ai dibattiti dedicati agli operatori del settore artigianale e artistico, alle Proloco e non da ultimo all'inserimento di un nuovo tipo di turismo, quello sensoriale: Arti-turismo, una sinergia tra due settori che vedrà, a breve, protagonisti i nostri artigiani, seguiti dal CNA, in un grande percorso di crescita e maestria" - dice l'assessore di Camporosso Rosella Gastaldo - "Ringraziamo il presidente Graziano Poretti e gli espositori, divulgatori e gli artisti che hanno partecipato: Luca Brancato, Luciana Rondelli, Silvia Ciuffardi, Emanuela Polidori, Steve Seedery, Stefano Urso, Angelo Licata, Davide Bigazzi, Simone Caridi, Antonino Russo, Luana Ambrosino, Alessandro Racca, Chiara Mazzocchi, le Cantine del rossese di Gajaudo, Foresti Wine, l'azienda agricola Roberto Rondelli, il Birrificio Nadir di Sanremo e Luppolio di Cervo".

"Diamo appuntamento per il secondo incontro a marzo, sempre al nostro centro Falcone il 20 e 21 marzo" - svela l'assessore Gastaldo.