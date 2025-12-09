Alberi, presepi e decorazioni: 'Natale int'u paise' addobba San Biagio della Cima (Foto)

Alberi, presepi e decorazioni. 'Natale int'u paise' addobba San Biagio della Cima.

Si è svolta ieri la prima edizione del concorso di addobbi natalizi organizzato dall'associazione 'Quelli di una certa età'. "Il concorso è stato un successo inaspettato" - fanno sapere gli organizzatori - "Essendo una nuova proposta, non potevamo prevedere la risposta dei nostri paesani. Sono state ben ventidue le iscrizioni e i partecipanti sono stati straordinari e originali con allestimenti vari (alberi, presepi, decorazioni ecc.)".

Babbo Natale, intrattenimenti per i più piccoli, la premiazione del concorso, la distribuzione di cioccolata calda e panettone, a cura dell'associazione "I 4 Cantui", e l'accensione dell'albero di Natale dell'Amministrazione comunale hanno animato il paese. "Anche noi dell'associazione abbiamo contribuito con addobbi fuori concorso e con l'allestimento della casa di Babbo Natale all'interno dei locali comunali del 'Bastu'" - dice l'associazione 'Quelli di una certa età' - "Gli addobbi rimarranno per tutto il periodo natalizio per rallegrare anche le prossime iniziative di questo mese".

"Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria che, oltre a partecipare al concorso, hanno preparato i disegni esposti presso il 'Bastu'" - affermano gli organizzatori - "Ringraziamo i presidenti delle varie associazioni sanbiagine che si sono prestati a fare da giuria, l'Amministrazione comunale e tutti quelli che in vario modo ci hanno aiutato".