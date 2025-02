Ventimiglia: grande successo per l'evento di Carnevale organizzato dall'Associazione FIAB Riviera dei Fiori

Si è svolta con grande partecipazione di pubblico la seconda edizione del ‘Ciclo-Carnevale’, organizzata dall'associazione FIAB Riviera dei Fiori. L'atmosfera festosa è stata animata dalle performance della band ABAU con musica dal vivo e dal ‘Laboratorio di giocoleria’ del prof. Palleschi Valeriano, che hanno regalato momenti di pura magia, mentre l'associazione Natura Intemelia ha proposto attività educative e ricreative a tema ambientale, per sensibilizzare grandi e piccini sulla bellezza e importanza della natura.

L'associazione sportiva Atletica Ventimiglia ha inoltre contribuito all'evento portando la sua esperienza nel mondo dello sport e del movimento, dimostrando ancora una volta l'importanza dell'attività fisica per una vita sana e attiva. Un vero spettacolo anche per i bambini, che sono stati entusiasti dei coriandoli e delle stelle filanti distribuiti da una bicicletta cargo a pedalata assistita, creando una vera e propria esplosione di colori e allegria. L'associazione FIAB Riviera dei Fiori, da sempre attenta alla promozione della mobilità sostenibile, ha predisposto una ciclofficina mobile per permettere a tutti di sistemare gratuitamente le proprie biciclette. Grazie alla partecipazione di sponsor sensibili alla causa, è stata offerta la possibilità di provare biciclette a pedalata assistita e bici cargo a pedalata assistita, un'occasione unica per avvicinarsi alla mobilità ciclistica in modo pratico e divertente.

FIAB Riviera dei Fiori si impegna ogni giorno a sensibilizzare e promuovere l'uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto efficiente, ecologico e divertente, ma anche e soprattutto come scelta salutare. “Un grazie al Comune di Ventimiglia – evidenzia il sodalizio - gli sponsor e tanti volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento, che si conferma come un appuntamento imperdibile per la comunità e una testimonianza di come divertimento, educazione e sostenibilità ambientale possono convivere in un evento dal grande impatto sociale”.