Vallecrosia in lutto per la morte di Adele Lia, vedova Luca'

Vallecrosia è in lutto per la morte di Adele Lia, la mamma di un volontario della Protezione civile, Gianfranco Luca'.

Scomparsa nell'ospedale di Sanremo all'età di 86 anni, lascia quattro figli, Gianfranco, Carmelo, Antonietta e Gabriella, i parenti e gli amici. La comunità, venuta a conoscenza della triste notizia, si stringe attorno alla famiglia, alla quale porge le più sentite condoglianze, in particolar modo a Gianfranco, noto in città per la sua disponibilità e costante presenza nei servizi e negli interventi della Protezione civile.

Il funerale si terrà domani, mercoledì 19 febbraio, alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Vallecrosia, ove verrà celebrata la santa messa di requiem in presenza della salma che verrà poi portata a Sanremo per la cremazione. La famiglia ha esplicitamente chiesto di non ricevere fiori ma di fare offerte alla Lilt.