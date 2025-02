Bordighera: cagnolina aggredita domenica da un pitbull sul lungomare, la denuncia della proprietaria

La denuncia corre sui social e la preoccupazione per l’incolumità di persone e altri animali è sicuramente elevata. Stiamo parlando dell’aggressione di un cane pitbull, avvenuta domenica scorsa sul lungomare Argentina a Bordighera, ai danni di un barboncino femmina.

E’ la stessa proprietaria della cagnolina ‘Amy’ a denunciare i fatti. Tiziana racconta di essere stata in passeggiata quando, improvvisamente il pitbull ha azzannato la cagnolina, salva solo grazie al cappottino con cappuccio imbottito che indossava. Con l’indumento l’aggressore non è riuscito a colpire il collo pur provocando al barboncino due tagli molto profondi sulle orecchie.

La barboncina è stata subito operata in una clinica veterinaria di Taggia ed ora la proprietaria chiede una maggiore attenzione alla Legge per l’uso della museruola. Una pratica che dovrebbe essere normale, in particolare per cani particolarmente aggressivi, e che invece non lo è.