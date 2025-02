Festival 2025, a Sanremo il gorilla Joe lascia sorrisi e tante foto con grandi e piccini

Anche quest'anno il Festival di Sanremo è finito e il gorilla Joe, alias Massimo Salaris, ha contribuito con la sua presenza in giro per le vie della città a fare felice grandi, piccini, e persone con disabilità nel donare un sorriso, una parola di conforto, una foto, un video, due parole scherzose, tutto ovviamente gratis .

Oltre mille e 500 le foto e miglia le persone che hanno abbracciato il mitico gorilla Joe che è anche la mascotte della croce rossa e poi da sempre lavora come volontario anche con i disabili.

Il gorilla Joe però, non va in vacanza. A Carnevale lo troveremo nuovamente in giro per le vie del centro per donare un sorriso a grandi e piccini.