Sanremo 2025, successo per la direzione di Carlo Conti: “Ora il problema sarà per il prossimo anno”

Carlo Conti chiude con un nuovo record di 73,1% di share la 75^ edizione del Festival di Sanremo. Si tratta del miglior risultato di ascolto dal 2000 e del miglior risultato di share dal 1987.

“Fin dall’inizio ho accettato questo impegno non come sfida, ma dovevo riprendere un lavoro iniziato con l’azienda nel 2015. Non facciamo i direttori artistici per noi stessi, ma l’abbiamo fatto per l’azienda, per gli italiani che meritano questo evento. Adesso il problema vero sarà per il prossimo anno. Fino al prossimo anno sarò direttore artistico, poi vedrò cosa fare. Se poi il mio lavoro servirà ad aiutare qualche nuova leva ben venga” è il commento a caldo di Conti durante la conferenza stampa finale.

"Volevo lasciare spazio alle canzoni senza tanti fronzoli. Su Giorgia, quella standing ovation valga più di una posizione al Festival di Sanremo" aggiunge commentando la classifica che ha visto la cantante non arrivare neanche nella prima cinquina, suscitando i fischi del pubblico.

Due le cose che Conti che vorrebbe rifare: "Abbiamo finito troppo tardi, volevo finire all'1.40 e l'altra è una cosa che avrei voluto già fare quest'anno ma che ho sperimentato nella serata delle cover: ho dato solo le dieci posizioni. Mi piacerebbe dare solo quelle e non tutto il resto".

"Spero - conclude - sia stato un Festival baudiano, con buona musica e che le canzoni possano restare nel tempo, allora sì che abbiamo fatto un bel Festival"