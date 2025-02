75° Festival di Sanremo, per Brunori Sas un terzo posto ottenuto “con un vestito autentico”

“Ero arrivato con l’unica aspettativa di portare il mio mondo e una canzone a cui, per ovvie ragioni, tengo tantissimo”.

Brunori Sas è arrivato al Festival di Sanremo come ambasciatore di quel cantautorato italiano troppo spesso lasciato ai margini della kermesse canore più importante d’Italia e la sua ‘L’albero delle noci’ è una lettera sospesa alla figlia Fiammetta che gli ha “rivoluzionato l’esistenza”. Tutto estremamente poco festivaliero ma, alla fine, il terzo posto di un podio così fortemente all’insegna del cantautorato, della canzone scritta e poi cantata.

“Ero già contento giovedì dopo l’applauso a fine esibizione e mi ha fatto molto piacere che la critica avesse parlato bene della canzone - ha detto Dario Brunori in sala stampa, il giorno dopo il verdetto - una canzone che sulla carta potrebbe sembrare non da Sanremo, e invece è andata bene. Ieri sera è sembrata una scena come se fossimo in una sorta di film, è sorprendente proprio perché, non avendo aspettative, quando non pensi a quello che puoi perdere o guadagnare a volte accadono cose belle. Siamo arrivati qui con un vestito autentico, senza cambiare per il contesto che ci ospitava”.

Brunori ha poi chiuso all’insegna dell’ironia: “L’Eurovision? Mi dispiace perché avrei potuto portare i miei outfit da parroco. È bello anche perché è un podio di giovanissimi”.

Infine, sul podio interamente maschile: “È un tema bello da affrontare tra artisti, anche a me ha colpito. Posso solo dire, come consolazione, che mi sembra anche da questa conferenza, oltre che dall’umanità che emerge, che in questo podio sia rappresentato un maschile che non è patriarcale”.