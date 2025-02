Sanremo 2025, Giorgia vince la serata cover in duetto con Annalisa: "Questo premio è nostro"

Giorgia porta a casa il Premio delle Cover di Sanremo 2025. Ha trionfato nel duetto con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele. "Bellissimo condividere questo palco con te. Questo premio è nostro" ha commentato l'artista in gara al 75° Festival. Al secondo posto si piazza Lucio Corsi con Topo Gigio mentre al terzo Fedez con Marco Masini.

Seguono nelle altre posizioni:

4. Olly

5. Brunori Sas

6. Irama

7. Rocco Hunt

8. Elodie e Achille Lauro

9. Clara

10. The Kolors

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha consegnato questa notte, sul palco del Teatro Ariston, il premio dedicato alle vincitrici della serata del Festival di Sanremo riservata alle cover. Il riconoscimento è andato a Giorgia e Annalisa, che hanno conquistato il pubblico con l'interpretazione del brano Skyfall.

"La Liguria è bellissima, siamo felici di ospitarvi tutti - ha detto il presidente Bucci consegnando il premio - Ricordiamoci che la Liguria è stata anche la patria e la culla di tanti cantautori, cantanti e musicisti, da Luigi Tenco e i fratelli Reverberi a Fabrizio De Andrè: sono la storia della nostra gioventù e della cultura musicale ligure. E poi mi ha fatto piacere sentire tra le cover Il Pescatore, che era la mia canzone preferita da giovane e lo è tuttora, mi sono commosso".

Il premio, realizzato da un artista riconosciuto dal marchio di eccellenza della Regione “Artigiani in Liguria”, raffigura un vinile 33 giri in vetro artistico dipinto a mano, con il profilo della regione immerso nel mare e onde che si trasformano in pentagrammi. Sui pentagrammi sono riportate le prime note di tre brani celebri che hanno fatto la storia recente del Festival: 'Terra promessa' di Eros Ramazzotti (1984), 'Il mare calmo della sera' di Andrea Bocelli (1994) e 'Soldi' di Mahmood (2019).