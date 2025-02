Festival di Sanremo: Confesercenti "Grazie a chi ha fatto tutto questo per il bene della città e di tutta la provincia"

"Il nostro Festival si conferma essere uno dei più grandi eventi musicali al mondo. Tutto questo grazie al lavoro di migliaia di uomini e donne impegnate in un massacrante tour de force che inizia mesi prima". In questo modo Confesercenti rivolge un particolare ringraziamento a tutta la carovana Rai che ha confermato essere il top della qualità televisiva, a tutti gli ospiti magnifici e disponibili, a tutte le radio, televisioni , social presenti nella nostra città, a tutti i giornalisti, fotografi, a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per darci uno spettacolo che dal palco dell’Ariston si è diffuso in ogni angolo della città.

"Grazie a tutti i visitatori - prosegue l'associazione di categoria - che hanno scelto di soggiornare in questi giorni nella città dei fiori e che torneranno a trovarci.

Grazie a tutte le aziende che hanno sponsorizzato questo tempio della musica. Complimenti al Comune di Sanremo , agli uffici che curano tutti i dettagli e lavorano nel retro palco per accendere e far viaggiare la macchina dell’organizzazione , alle forze dell’ordine che ci hanno dato sicurezza e tranquillità. Grazie a tutta la città, una magnifica città, protagonista per oltre una settimana , in tutto il mondo, con colori, gusti ed emozioni vere. Confesercenti è orgogliosa dei nostri operatori commerciali, del mondo della ristorazione, della ricettività turistica, dei servizi , di tutte le imprese che hanno saputo offrire un clima di grande festa con professionalità e simpatia".

"Il Festival della Canzone Italiana è Sanremo - termina Confesercenti - e nessuno ci può competere. Ora però non spegniamo la musica, non chiudiamo le porte, teniamo vive le note musicali tutto l’anno, che sia sempre Festival, sempre musica, spettacolo, ovunque e in tutti i luoghi. Leghiamo sempre più il nostro territorio a questa magnifica e meravigliosa manifestazione, che porta benessere, gioia e opportunità di sviluppo, che rende Sanremo una delle destinazioni turistiche preferite nel mondo".