Alessia Marcuzzi torna a Sanremo in veste di co-conduttrice: "L'Ariston non era il mio sogno, ma lo sta diventando"

Dopo aver affiancato Fiorello a Viva Rai 2, Alessia Marcuzzi torna al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti e ad Alessandro Cattelan.

"Sono più che emozionata, sono proprio felice di essere qua all'Ariston" – dichiara durante la conferenza stampa – "Dopo due anni al freddo e al gelo, finalmente Carlo mi ha messo al riparo dentro al teatro. È un regalo che mi ha fatto. Quando mi ha chiamato, mi ha chiesto di 'andare a fare festa' insieme."

"Che cosa farò stasera? Sarò al servizio dei cantanti e della musica, sono qui per aiutare Carlo e Alessandro e per celebrare un momento meraviglioso."

Per Marcuzzi, essere al Festival non era un obiettivo: "Non ho mai sognato il palco dell'Ariston in realtà, ma a casa lo abbiamo sempre guardato giocando insieme agli amici, con i bigliettini tipo 'nomi, cose e città'. Stasera voglio portare con me un po' di quell'emozione lì: è un palco importante e imponente... Non era il mio sogno, ma lo sta diventando stasera. Prendo quello che di buono arriva nella vita. Con tanti anni di Festivalbar, ho conosciuto anche tanti cantanti." Nessuna scaletta, nessuna preparazione per la conduttrice: "Non ho preparato nulla in realtà, non so nemmeno come sia fatto il palco" – scherza – "Lo scoprirò stasera alle 20:45."

La musica, per Alessia Marcuzzi, è sempre al centro di tutto: "I numeri degli ascolti dimostrano che tanti giovani stanno seguendo questo messaggio. L'amicizia e la coralità fanno notare l'armonia che c'è tra i cantanti in gara."

Tra i ricordi che l'artista porta nel cuore legati al Festival di Sanremo, c'è l'amore da bambina per Luis Miguel, e la presentazione che la stessa conduttrice ha fatto per i Subsonica nel 2000 del loro brano in gara "Tutti i miei sbagli", che è anche una delle sue canzoni preferite.