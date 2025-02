Taggia, ex consigliere comunale arrestato per violenza domestica e stalking

Un ex consigliere comunale di Taggia è stato arrestato dai carabinieri dopo la condanna definitiva a oltre quattro anni di reclusione per i reati di violenza domestica e stalking. L'uomo, A.N., è stato fermato in un parco giochi, luogo dove è scattato l'ordine di carcerazione.

Dopo un iter giudiziario durato diversi anni, la sentenza è diventata definitiva, rendendo inevitabile l'arresto. L'ex consigliere è una figura nota nel panorama politico locale, e la sua condanna per violenza domestica e stalking ha sollevato grande attenzione.