Bordighera: Giunta approva progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclo pedonale della cosiddetta 'via di mezzo'

La Giunta di Bordighera ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclo pedonale della cosiddetta “via di mezzo”; tale provvedimento consentirà agli Uffici Comunali di accedere alle procedure per la richiesta di contributi regionali e statali.

Il collegamento, di valore strategico per la viabilità urbana tra il centro e la zona ovest, unirà corso Italia con via Falcone, Borsellino e scorte con un percorso riservato a pedoni e bici, anche in ottica di una mobilità più sostenibile.

Il quadro economico dell’opera ammonta a € 1.950.000.

Il progetto verrà presentato nel corso della Commissione consiliare per l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente che è stata convocata per giovedì 20 febbraio alle ore 8.00, presso la Sala Giunta di Palazzo Garnier. L’ordine del giorno della riunione comprende inoltre il progetto del porto turistico.