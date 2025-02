Settembre, la soddisfazione dopo la vittoria a nella categoria Nuove Proposte: “Grazie a chi ha creduto in me”

“Sono felicissimo di essere qua. Non ho praticamente dormito, sto ancora realizzando la vittoria”. Così Settembre, l’artista che nella serata di giovedì ha vinto la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Vertebre", superando “Rockstar” di Alex Wyse.

"Con Alex Wyse ci stimiamo molto, ci siamo scritto fino a poco prima di salire sul palco. Per me è stata una lezione per crescere, ci siamo detti tante belle parole di supporto".

Classe 2001, l’artista napoletano ha ottenuto la vittoria con la combinazione dei voti della sala stampa, tv e web (33%), della giuria radio (33%) e del televoto (34%). “Grazie a chi ha creduto in me e a chi mi ha dato l’amore e il supporto per poter ricevere questo premio. Provo immensa gratitudine”.

Oltre al premio principale, Settembre ha ricevuto anche il Premio della critica Mia Martini della sezione Nuove Proposte e quello assegnato dalla sala stampa Lucio Dalla.