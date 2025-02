Rkomi di nuovo in gara al Festival: “Il ritmo delle cose arriva dopo un periodo molto stressante”

Rkomi torna in gara al 75° Festival di Sanremo con Il ritmo delle cose.

“Il brano arriva dopo un periodo molto stressante psicologicamente per me arrivato tra i 29 e i 30 anni. Quando vedi arrivare questo classico modo di ingigantire le cose spaventati dai 30. Vedevo i primi amici sposarsi o avere figli, avevo bisogno di fermarmi. Poi dopo un viaggio in India ho detto è tutto ok, si sta crescendo, ma non prenderti troppo sul serio. Ci sono stati tantissimi cambiamenti dal mio primo Sanremo, un equilibrio non si trova mai, ma impariamo a reagire meglio a questi cambiamenti”.

In duetto sarà con l’altra concorrente in gara, Francesca Michielin. Il brano scelto è La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

“Ho approfittato della presenza in gara di Francesca, le ho subito proposto di vivere insieme questa serata particolare. Abbiamo scelto Cremonini perché è un artista che si merita un omaggio da parte nostra e per quello che ha fatto per l’Italia. Questa canzone è molto importante per noi”.

E sulla polemica di oggi legata alla collana tolta a Tony Effe poco prima che si esibisse ieri sera, no comment: “Tony? Non so che pensare, io porto la mia cifra stilistica. Non mi è mai capitato di portare collane”.