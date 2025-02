Fesrtival di Sanremo, il programma degli eventi domani al Living Garden Hub

A pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò di Sanremo, in Via Giardini di Vittorio Veneto a Sanremo, il nuovo spazio LIVING GARDEN HUB ospita durante la settimana del Festival di Sanremo eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare ed è aperto dalla mattina alla sera per colazioni, pranzi, aperitivi e cene in un ambiente accogliente e rilassato.

L’ultima giornata del Festival di Sanremo, sabato 15 febbraio, si apre come di consueto al Living Garden Hub con la colazione e la rassegna stampa, approfondimento e interviste a cura dei giornalisti di QN – Quotidiano Nazionale. Alle 12.00, invece, la promozione di prodotti siciliani IG/DO e Bio con masterclass di vini con “Note di Sicilia” per il format “Sicilia, che meraviglia!”.

Alle 12.30 sarà poi il momento di un’esperienza enogastronomica esclusiva con il Living Garden Food & Music, accessibile su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com. Segue, alle 15.00, Ignazio Rosato, autore teatrale, televisivo e cinematografico, che presenterà il suo libro “Il grano nero”.

Gli artisti emergenti Flora, Evra, Ibla e Kisme saliranno sul palco del Living Garden Hub alle 16.30 con uno showcase esplosivo, accompagnando il pubblico alle 18.30 con un aperitivo al Living Garden Food & Music, un momento di relax e convivialità aperto a tutti.

Alle 20.00 un nuovo percorso enogastronomico targato Living Garden Food & Music, su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com, che accompagnerà il pubblico fino alla visione dell’ultima puntata del Festival.

Di seguito il programma della giornata di domani, sabato 15 febbraio:

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 09.30 apertura del Living Garden Hub

ore 09.30 rassegna stampa, interviste e approfondimenti sul Festival di Sanremo con i giornalisti di QN.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 12.00 il format “Sicilia, che meraviglia!” con “Note di Sicilia”: promozione di prodotti siciliani IG/DO e Bio e masterclass di vini siciliani.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 12.30 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

ore 15.00 la presentazione del libro “Il grano nero” dell’autore teatrale, televisivo e cinematografico, sceneggiatore di film Ignazio Rosato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 16.30 gli showcase degli artisti emergenti Flora, Evra, Ibla, Kisme.

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 18.30 aperitivo Living Garden Food & Music

Ingresso libero fino a esaurimento posti .

ore 20.00 percorso enogastronomico Living Garden Food & Music e, a seguire, la visione del Festival.

Ingresso su prenotazione alla mail food@lghsanremo.com

Il Living Garden Hub è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Luminescenze in collaborazione per la selezione artistica con la Scarlatti Management, in uno spazio esclusivo vista mare con un palinsesto ricco di eventi culturali e musicali con emergenti ed artisti del panorama nazionale, speciali slot dedicati a “Sicilia, che meraviglia!” per presentare territori e degustare prodotti siciliani Ig/Do e Bio.

Presenza fissa al Living Garden Hub è “SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni”, spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.

QN Quotidiano Nazionale, in qualità di media partner, partecipa con i suoi giornalisti che seguono l'evento in prima linea, raccontando il Festival attraverso un diario dedicato e incontrando i protagonisti della manifestazione.

I lettori di QN Quotidiano Nazionale potranno seguire tutti i momenti salienti e gli approfondimenti sul sito ufficiale quotidiano.net/sanremo.

Tra le novità la “gelateria del Festival” dove si potranno degustare i gelati artigianali dedicati agli artisti e preparati dallo storico maestro gelatiere Flavio Tonsi, da non perdere il cioccolato fondente dedicato a Carlo Conti, il caffè dedicato a Massimo Ranieri, il pistacchio dedicato a Marcella Bella e la stracciatella dedicata a Lucio Corsi e Topo Gigio.

All’interno dello spazio saranno presenti alcuni partner che rappresentano qualità, sostenibilità ed innovazione: Italy Car Rent, autonoleggio che si dimostra sempre più sostenibile per adattarsi alla crescente domanda di soluzioni meno impattanti sull’ambiente; Bruno Ribadi, birra siciliana prodotta artigianalmente con grani antichi siciliani; Polara, bibite classiche dal gusto autentico con ricette originali ed ingredienti naturali; Sherbeth, festival internazionale del gelato artigianale, uno degli eventi più attesi nel panorama enogastronomico italiano; Natural Bibo con la sua linea di prodotti monouso eco-compatibili con attenzione all’ambiente e la sua cura; Assovini Sicilia, associazione di vitivinicoltori siciliani che riunisce 100 aziende vitivinicole con l’obiettivo di promuovere il vino siciliano di qualità nel mondo, Olio Barbera che rappresenta una garanzia di qualità e tradizione tra i marchi storici di interesse nazionale; Vescera che trasforma Grani Siciliani dal 1890, produce pasta biologica con grani selezionati; Fazio Wines, cantina siciliana che produce vini sostenibili e contemporanei da quattro generazioni; Akustica, soluzioni innovative per spettacoli ed eventi; CG Eventi, professionisti nell’exhibition stand design; DPS Italia, service di stampa per la realizzazione di prodotti ecosostenibili. Area hospitality Gabriele Bianchi brand Ambassador delle aziende Kore – Fatto con Amore, Impresa Sociale al servizio dei più vulnerabili con le sue tisane, My Kombucha Factory alternativa più sana alle bibite zuccherate, Aringheri distribuzioni con una selezione di vini di alta qualità.

Una speciale linea gastronomica sarà curata da Gianfilippo Rende della Salumeria San Giorgio con specialità di pregio e prodotti gourmet fino al famoso cannolo di piana degli albanesi.

Show cooking a cura dello Chef Rosaria Matina che presenta “a tavola con i grandi della storia della musica”, un menu viaggio attraverso i piatti amati da celebri artisti.

A soli 7 minuti dal Teatro Ariston e a 5 minuti dal Casinò di Sanremo, con una vista mozzafiato sul litorale che ne esalta l’atmosfera suggestiva, Living Garden Hub si caratterizza per l’attenzione alla musica, all’innovazione, alla territorialità e alla sostenibilità, quattro pilastri che ne definiscono l’identità.

La musica sarà il cuore pulsante con showcase, incontri, talk ed eventi vari abbracciando le altre arti come letteratura, arte culinaria e molto altro ancora.

L’innovazione sarà al centro grazie alla presenza di ledwall e tecnologie avanzate per presentazioni interattive e workshop pensati per valorizzare le idee più all’avanguardia.

La territorialità troverà spazio attraverso show cooking, esposizioni e iniziative legate alle eccellenze enogastronomiche e culturali italiane e della Riviera ligure, offrendo un viaggio unico alla scoperta delle tradizioni locali.

La sostenibilità sarà un elemento imprescindibile, con un’attenzione particolare all’utilizzo di pratiche eco-friendly sia nell’allestimento sia nella gestione degli spazi, dimostrando come l’innovazione possa andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente.

Progettato per essere accogliente e raffinato, Living Garden Hub sarà il luogo in cui idee e collaborazioni prenderanno vita. Per maggiori informazioni scrivere a info@lghsanremo.com.