"Bamboleo" dei Gipsy Kings celebra il suo 38° anniversario, festa a Casa Sanremo

C'è una canzone che quest’anno, nel 2025, compie 38 anni. Il brano in questione ha fatto la storia della musica mondiale. Le sue note sono irresistibili e, appena parte la musica, non si può non ballare. "Bamboleo" dei Gipsy Kings celebra il suo 38° anniversario.

"Bamboleo" ha conquistato le classifiche internazionali e ha portato il flamenco e la rumba alla ribalta globale, catturando il cuore di milioni di persone con il suo ritmo irresistibile e la sua energia travolgente. Per celebrare questo traguardo, la canzone, il suo former member Pablo Reyes e la sua formazione saranno al centro di un evento speciale a Casa Sanremo, l'area hospitality del Festival di Sanremo, che quest’anno festeggia a sua volta un’importante ricorrenza: 18 anni di attività.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio 2025 alle 18.00, quando il Presidente di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, consegnerà un riconoscimento a Pablo Reyes, durante la Cerimonia di Premiazione del Concorso letterario di Casa Sanremo Writers, condotta dalla giornalista Grazia Serra. Un’occasione unica per onorare la canzone che ha segnato una svolta straordinaria per il gruppo e che continua a rappresentare un ponte globale che unisce più generazioni grazie alla musica popolare.

"Bamboleo" è stato uno dei brani chiave nell’esplosione internazionale dei Gipsy Kings, un gruppo che ha saputo fondere tradizione gitana e sonorità moderne, dando vita a uno stile inconfondibile che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La canzone racconta della passione e del desiderio di vivere intensamente. Il termine "bamboleo" si riferisce al movimento e all'energia, simboleggiando una vita vissuta con libertà e senza rimpianti. Il brano esprime anche il tema dell'amore, dell'inquietudine e della ricerca di felicità con lo spirito di avventura.

Al centro di tutto questo c'è la figura di Pablo Reyes, uno dei fondatori della band, il cui talento e la cui passione per la musica sono stati determinanti per la creazione del sound unico dei Gipsy Kings.

Reyes è stato uno dei principali architetti di un gruppo che ha saputo mescolare il flamenco tradizionale con influenze pop, creando brani che hanno fatto ballare il mondo intero. La sua visione musicale e il suo spirito innovativo sono stati fondamentali per il successo del gruppo e "Bamboleo" ne è la testimonianza più grande. Oggi, a 38 anni dalla sua uscita, "Bamboleo" rimane una pietra miliare della musica mondiale, capace di attraversare il tempo e di emozionare ancora. E mentre i Gipsy Kings festeggiano questo importante anniversario, Casa Sanremo, con i suoi 18 anni di storia, diventa il palcoscenico perfetto per celebrare note che non smettono mai di far vibrare i cuori degli appassionati di buona musica di tutto il mondo e di tutte le età.

Pablo Reyes: “Siamo felicissimi di essere ospiti a Casa Sanremo, durante la settimana del Festival della Canzone italiana. Abbiamo sempre amato l’Italia e ricevere un premio così prestigioso proprio in Italia, in una cornice bellissima, è un grande riconoscimento che va alla nostra musica, all’impegno e alla passione di tutto il gruppo ma, forse e soprattutto, va a chi, dopo tanti anni, continua a ballare sulle note di 'Bamboleo' con la stessa vitalità del primo giorno. Grazie, Casa Sanremo, siamo emozionati ed onorati.”

Vincenzo Russolillo: “Per il 18° compleanno di Casa Sanremo abbiamo pensato ad una colonna sonora davvero travolgente. 'Bamboleo' è una hit planetaria che quest’anno festeggia un compleanno davvero importante: 38 anni di successi. Siamo onorati di rendere omaggio al brano, a Pablo Reyes e alla formazione storica dei Gipsy Kings.”