Al 75° Festival di Sanremo è il giorno di Regione Liguria, Bucci: “Siamo il nido della musica”

Il 75° Festival della Canzone Italiana entra nel vivo e, come da tradizione, dedica il venerdì alla serata delle cover e dei duetti. Una competizione a sé (che quest’anno, da regolamento, non influirà nella classifica generale) che vedrà protagonista Regione Liguria con il premio consegnato sul palco dell’Ariston dal presidente Marco Bucci.

“È incredibile quanto questa manifestazione sia popolare nel mondo - ha detto Bucci in conferenza stampa all’Ariston - la Regione Liguria è felice e orgogliosa di avere una manifestazione come questa e farà il possibile perché sia sempre più bella e seguita, che sia forma di turismo culturale e intelligente”.

“La Liguria ha sempre dato moltissimo alla musica, vogliamo continuare non solo a essere nido della musica ma anche a essere una regione che partecipa con i suoi artisti e che si dà da fare - ha aggiunto Bucci, alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo - questa sera sarò sul palco per la prima volta e consegnerò il premio ‘La Liguria immersa in un mare di musica’, una creazione artistica in vetro colorato tipico che dà l’immagine di un LP con un settore in vinile e altri settori che richiamano la Liguria e la musica”.

“Sin da piccoli abbiamo vissuto il Festival di Sanremo, ci ha accompagnati nel nostro percorso culturale - ha concluso Bucci - dietro al Festival c’è un percorso che vogliamo valorizzare, fatto a Sanremo e in Liguria aggiunge valore alla regione, a chi ci vive, a chi ci lavora e a chi viene per fare turismo”.

In sala stampa anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager.

“Sono contento del clima che si respira in città, al di là dell’afflusso c’è anche un sincero entusiasmo - ha detto il primo cittadino della Città dei Fiori - la città vive una settimana si gioia e il livello nervoso è assolutamente rilassato”.