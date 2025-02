75° Festival di Sanremo, ascolti in lieve calo per la terza serata: 10,7 milioni e 59,8% di share

Continua la leggera flessione negli ascolti della 75ª edizione del Festival di Sanremo.

La terza serata è stata vista (total audience) da 10,7 milioni di telespettatori per uno share medio del 59,8%. La prima, lo ricordiamo, aveva registrato una media di 11,8 milioni e uno share medio del 64,6%. Numeri molto più alti per la prima: 12,6 milioni e share medio del 65,3%.

Impossibile un confronto diretto con le passate edizioni durante le quali veniva registrato solamente l'ascolto televisivo.

Nel 2024 la terza serata era stata seguita da 10 milioni di telespettatori con uno share medio del 60,1%.

La nota Rai

Sono stati 10 milioni 700 mila, con uno share del 59.8 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la terza serata del 75° Festival della Canzone italiana.

La prima parte, dalle 21.24 alle 23.30, è stata seguita da 13 milioni 700 mila persone con il 60% di share. La seconda, dalle 23.35 all’1.11, da 6 milioni 700 mila spettatori, pari al 59.5 per cento.

Sanremo Start, dalle 20.43 alle 21.19, ha avuto un ascolto di 12 milioni 900 mila con uno share del 52.3.

Il picco di ascolto alle 21.30 con 16 milioni, quella di share alle 22.49 con il 64.1 per cento.

Il terzo appuntamento con il Dopofestival, dall’1.11 all’1.59 è stato visto da 2 milioni e 100 mila telespettatori con il 45.9 di share.

Il Prima Festival, dalle 20.32 alle 20.42, ha avuto un ascolto di 9 milioni 100 mila, con il 41 di share.