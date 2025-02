Sanremo: successo per l’esibizione di Simone Cristicchi alla Cattedrale di San Siro (Foto)

La Cattedrale di San Siro ha fatto registrare il tutto esaurito per l’attesa esibizione di Simone Cristicchi. L'incontro ha visto una grande partecipazione di pubblico: centinaia di persone, si parla di 550 spettatori all'interno, mentre molti altri sono rimasti fuori, impossibilitati a entrare per la grande affluenza, limitandosi ad ammirare e ascoltare da fuori la voce del cantautore in gara nel 75° Festival della canzone italiana.

Prima dell’esibizione di Cristicchi, il pubblico ha assistito a una performance canora diretta dal maestro Valter Sivilotti, che ha dato il via all’evento in un’atmosfera carica di emozione. Successivamente, Cristicchi ha coinvolto i presenti in una riflessione profonda sull’amore e sulla morte, e su come il primo possa dimostrarsi un ottimo strumento per avere la meglio sulla seconda.

Una volta presa in mano la chitarra, l’artista ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce e la sua interpretazione intensa, rendendo la serata un’esperienza memorabile per tutti i presenti.