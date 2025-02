Festival di Sanremo, Ermal Meta incanta ancora una volta la città dei Fiori (Foto)

Vietato morire. Ermal Meta torna a Sanremo e lo fa ancora una volta da mattatore. Questa sera il collegamento con il Festival di Sanremo dal 'Suzuki Stage' di piazza Colombo, ha visto come protagonista il cantautore albanese naturalizzato italiano. Meta torna alla kermesse canora dopo la vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano 'Non mi avete fatto niente', e dopo la partecipazione nel 2022 con il brano 'Un milione di cose da dirti'.

Per lui si tratta della seconda esibizione nella città dei Fiori nel giro di pochi mesi: quest'estate, infatti, è stato tra gli ospiti della Summer Symphony con l'orchestra sinfonica, dando la possibilità ai suoi fan di ascoltare, per la prima volta dal vivo, tre nuovi brani.

Domani sarà il turno di Benji & Fede mentre sabato, per la serata finale, toccherà a Tedua.

(Foto di Erika Bonazinga)