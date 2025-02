Sanremo, bagno di folla in piazza Bresca per Francesca Michielin: distribuite rose di LEGO ai fan (Foto)

Una piazza Bresca gremita ha accolto questa mattina Francesca Michielin, protagonista di un evento speciale in collaborazione con LEGO Italia. L'iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, ha attirato tantissimi fan che non hanno voluto perdere l'occasione di incontrare l'artista e vivere da vicino la sorpresa organizzata per l'occasione.

Michielin è arrivata a bordo della suggestiva Cargo Bike LEGO, accolta da un caloroso applauso del pubblico. Durante l'evento, la cantante ha distribuito ai presenti i fiori della linea Botanicals, una collezione di set LEGO ispirati al mondo floreale. L'incontro ha creato un'atmosfera unica, tra sorrisi, scatti ricordo e momenti di condivisione tra la cantante ei suoi fan. Un'occasione speciale che ha arricchito ulteriormente l'esperienza sanremese, in una settimana già carica di emozioni grazie al Festival della Canzone Italiana.

Nella serata di ieri, l'artista, che è entrata dalle quinte e non dalle scale del Teatro Ariston a causa della precedente caduta durante le prove che le ha causato un infortunio alla gamba destra, ha vissuto un momento di forte emozione al termine della performance, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. "Grazie di cuore a tutti", ha detto abbracciando Carlo Conti che si è avvicinato alla cantante per consegnarle i fiori di Sanremo.

(Foto e video di Pietro Cattaneo)